Dalla Francia, niente ritorno alla Juventus per Kean: è fatta col Paris Saint-Germain

Moise Kean al Paris Saint-Germain. In Francia non hanno dubbi: l’attaccante starebbe ultimando gli ultimi dettagli per il trasferimento alla corte dei campioni della Ligue 1. Niente Juventus dunque per il centravanti che nell’ultima stagione ha giocato, senza brillare, all’Everton.

Kean al Psg: ci siamo

Nonostante si parlasse con insistenza di un possibile ritorno alla Juventus per Moise Kean, l’attaccante, stando a quanto afferma Telefoot, sarebbe in procinto di trasferirsi al Paris Saint-Germain. Per l’italiano, dunque, addio all’Everton dopo solo una stagione, anche se per il momento si parla solo di prestito.

Secondo l’emittente, l’attaccante starebbe ultimando gli ultimi dettagli dell’affare ma sarà lui il rinforzo in avanti per la squadra di Thomas Tuchel. Per il classe 2000 nuova esperienza all’estero dopo quella in Premier League.