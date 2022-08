Dalla Francia: ottimismo per l’approdo di Icardi al Monza

Il Monza è una delle società più attive in questa sessione di calciomercato. Dopo gli arrivi di Ranocchia, Carboni, Cragno, Pessina, Sensi e Caprari , tra gli altri, si punta a rinforzare il reparto offensivo. In questo ultimo periodo si sono fatti tanti nomi riguardo gli attaccanti, ma c'è una suggestione che attira tanto il club di Berlusconi e Galliani . Il nome di quest'ultima è Mauro Icardi : l'argentino è ormai col piede di partenza dal Psg e dalla Francia sono arrivate delle nuove notizie riguardo il suo futuro.

Mauro Icardi potrebbe tornare in Serie A, dopo le avventure con Sampdoria e Inter. Stando quanto riportato da L’Equipe, filtra grande ottimismo tra i dirigenti del Monza per quanto riguarda il ritorno di Maurito in Italia, complici le poche offerte arrivate nella capitale francese per l’argentino. L’attaccante è fuori dai piani del nuovo tecnico Galtier ed è stato messo ufficialmente alla porta dal Paris Saint–Germain, disposto persino a pagare parte dell’ingaggio pur di farlo partire.