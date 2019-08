Dalla Francia, Ounas verso l’addio al Napoli: il futuro in Ligue 1

Le gerarchie in casa Napoli sembrano piuttosto definite, almeno in fase offensiva. Insigne, Mertens e Callejon, al momento, offrono garanzie importanti a Carlo Ancelotti. Difficile così per Adam Ounas farsi largo e collezionare minuti in campo. Al momento, l’esterno offensivo algerino è piuttosto chiuso e potrebbe cercare di rifarsi altrove. Secondo quanto riportato da FennecFootball, il giocatore ha richieste in Ligue 1. Su tutti spicca il Nizza, bisognoso di un profilo con caratteristiche simili a quelle di Ounas. Così nei prossimi giorni potrebbe concretizzarsi la trattativa che porterebbe l’esterno del Napoli in Francia con la formula del prestito secco e con lo stipendio pagato dal club azzurro.