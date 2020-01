Dalla Francia, retroscena Cavani: addio al Psg imminente, ha già salutato i compagni

E’ ormai in dirittura d’arrivo l’operazione che porterà Edinson Cavani all’Atletico Madrid. L’attaccante, come raccolto da Foot-Mercato, avrebbe infatti già salutato i suoi compagni di squadra al Paris Saint-Germain e sarebbe pronto a mettersi in viaggio verso la capitale spagnola. L’uruguaiano, che al termine della stagione sarebbe andato in scadenza di contratto con i francesi, è stato richiesto espressamente dal tecnico Diego Simeone, intenzionato a rinforzare un reparto offensivo che, fin qui, è risultato abbastanza sterile.

Cavani, in questa stagione, ha dovuto fare i conti con diversi guai fisici, che lo hanno costretto a saltare ben venti gare per infortunio.