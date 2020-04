Dalla Francia sicuri: Zidane al posto di Sarri alla Juventus

Zinedine Zidane al posto di Maurizio Sarri alla guida della Juventus. Questa la bomba che arriva dalla Francia riportata da Le10sport. La Vecchia Signora potrebbe pensare al tecnico del Real Madrid per sostituire il manager toscano arrivato da appena una stagione.

Secondo quanto si apprende, Zidane potrebbe lasciare il Real Madrid a causa del difficile rapporto con il presidente Florentino Perez e la Juventus sarebbe intenzionata ad approfittarne. È stato riferito che i rappresentanti del club italiano avrebbero anche già contattato il francese per sondare il terreno riguardo ad un’ipotetica disponibilità di andare a Torino. Sarri, al momento sotto contratto sino al 30 giugno 2022, potrebbe dire addio in anticipo rispetto agli accordi in atto e lasciare spazio al Pallone d’Oro francese del 1998.

LE CONFESSIONI DI SARRI