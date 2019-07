Dalla Germania: Barcellona e Liverpool su Havertz del Bayer, ma lui vorrebbe restare

Stando a quanto riportato dalla Bild, giornale tedesco, il Barcellona avrebbe sondato il terreno per acquistare Kai Havertz, talento 20enne del Bayer Leverkusen. Giovane promessa della Germania, con il c.t. Löw che lo ha già convocato in nazionale in più di una circostanza, nell’ultima stagione ha messo a segno 20 gol e sfornato 7 assist nelle 42 partite giocate fra Bundesliga, Europa League e Coppa di Germania. Havertz, però, avrebbe espresso il desiderio di rimanere per un’altra stagione al Bayer, per poi tentare il salto in una big il prossimo anno: “Un giorno dovrò decidere la mia strada, non so se sarà al Bayern Monaco o all’estero, sicuramente entrambe sono una opzione, anche se non posso sapere ora quale sarebbe la più corretta”. Anche il Liverpool avrebbe posato gli occhi sul talento, che in ogni caso non se ne andrebbe via per meno di 100 milioni di euro.