Dalla Germania: Borussia Dortmund ad un passo da Haaland

Potrebbe essere al Borussia Dortmund il futuro di Erling Haaland. L’attaccante del Salisburgo, protagonista di una prima parte di stagione strepitosa, è l’oggetto del desiderio di numerosi club di tutta Europa, ma i tedeschi, secondo quanto raccolto dalla Bild, sarebbero in netto vantaggio sulla concorrenza per aggiudicarsene le prestazioni. Il club giallonero sarebbe pronto a sfruttare una clausola che permetterebbe al norvegese di lasciare gli austriaci durante la sessione invernale di mercato per una cifra di 20 milioni di euro. Un vero e proprio affare, visto che Haaland, autore di 27 reti e 7 assist fin qui in stagione, è considerato uno dei giovani più promettenti sull’intero panorama mondiale.