Dalla Germania: il Bayern Monaco non riscatterà Coutinho

Il futuro di Philippe Coutinho sarà lontano dal Bayern Monaco. Il brasiliano non verrà infatti riscattato dal club tedesco, che lo ha prelevato la scorsa estate dal Barcellona in prestito per 8,5 milioni di euro più opzione di acquisto a 120. L’indiscrezione è stata riportata dalla Bild, secondo cui la dirigenza bavarese avrebbe preso la decisione dopo aver osservato il rendimento del fantasista nella prima parte di stagione. Ritenuto eccessivo il costo dell’operazione, con il Bayern che potrebbe decidere di puntare su altri profili, come ad esempio Ivan Perisic, anche lui prelevato in estate con la formula del prestito con diritto di riscatto dall’Inter.

