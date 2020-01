Dalla Germania, il Bayern Monaco si tira fuori dalla corsa ad Emre Can

Non sarà al Bayern Monaco il futuro di Emre Can. Il centrocampista è in uscita dalla Juventus e tra le papabili pretendenti nei suoi confronti era stato fatto anche il nome del club bavarese. Tuttavia, secondo quanto raccolto dalla Bild, il club tedesco non sarebbe interessato al giocatore, ancora alla ricerca di una sistemazione.

PRETENDENTI – Su Emre Can hanno messo gli occhi Borussia Dortmund, Manchester United, Tottenham ed Everton, con i bianconeri che chiedono almeno 30 milioni di euro per lasciar partire il centrocampista.

