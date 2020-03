Dalla Germania: il Chelsea all’assalto di Neuer

Il futuro di Manuel Neuer potrebbe essere lontano dal Bayern Monaco. I bavaresi, che dopo aver acquistato Alexander Nubel dallo Schalke 04 avrebbero messo nel mirino l’estremo difensore del Barcellona Marc-André ter Stegen, potrebbero infatti cedere in estate il portiere, che andrà in scadenza di contratto nel 2021. Sul tedesco, come riporta la Bild, avrebbe messo il mirino il Chelsea, pronto a scaricare Kepa Arrizabalaga. Neuer sarebbe infatti la prima scelta del tecnico Frank Lampard, alla ricerca di un nuovo numero uno.