Dalla Germania, il Manchester United piomba su Kroos: anche Pogba nell’operazione

Toni Kroos al Manchester United, Paul Pogba al Real Madrid. Potrebbe essere questo un possibile scenario se le indiscrezioni riportate da Sport che cita la Bild, venissero confermate. In Germania sono sicuri che il centrocampista tedesco dei blancos è uno degli obiettivi dei Red Devils.

Per il 29enne pare che da Manchester sarebbero disposti ad offrire circa 67 milioni di euro. Ma la grande possibilità che viene messa in evidenza sarebbe quella di inserire anche Paul Pogba nell’affare. Il francese è da tempo nel mirino della squadra di Zidane e lo stesso Manchester United sa bene che se si dovesse intavolare una trattativa reale per Kroos, il Real Madrid chiederà, senza dubbio, anche il Polpo. L’operazione resta comunque complicata, anche perché il tedesco ha rinnovato il suo contratto a maggio, ampliando i suoi rapporti con il club madrileno per altri quattro anni.