Dalla Germania: il Real Madrid farà un tentativo per Mbappé a fine mercato

Si parla di un piano già studiato per ingaggiare il fuoriclasse: intervenire gli ultimi giorni di mercato per strapparlo a prezzo di saldo ad un Psg in trappola

No, non è ancora conclusa la soap opera Kylian Mbappé. L'attaccante è stato reintegrato nella rosa del Psg e si parla di negoziati per un possibile rinnovo che gli permetta di lasciare il club nel 2024 dietro corrispettivo. Ma ancora pochi giorni ci separano dalla conclusione del mercato e tutto può succedere. Come riportato dal quotidiano tedesco SportBild, che vede il RealMadrid pronto all'offensiva per gli ultimi giorni di questa sessione estiva. Secondo la fonte, il club blancos vorrebbe approfittare del miglior momento - gli ultimi giorni di mercato - per aggiudicarselo a prezzo di saldo. Si parla di un'offerta da circa 120 milioni di euro. Vedremo.