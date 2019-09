Dalla Germania: Juventus, sarà Boateng il sostituto di Chiellini

Un lungo stop terrà lontano dal terreno di gioco Giorgio Chiellini. Il difensore della Juventus ha infatti riportato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio, con la società bianconera che, per non rimanere scoperta, si è subito messa in moto alla ricerca di un adeguato sostituto.

BOATENG – Secondo quanto raccolto da Sky Deutschland, il club di Andrea Agnelli avrebbe messo nel mirino Jerome Boateng, in uscita dal Bayern Monaco. La dirigenza avrebbe già intrapreso contatti con l’entourage del giocatore, alla ricerca di nuovi stimoli dopo otto stagioni trascorse in Baviera. Le alternative al tedesco sarebbero costituito dall’ex Benatia e da Lovren del Liverpool.