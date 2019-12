Dalla Germania: Juventus, sfuma Haaland

Non certo un momento semplice per la Juventus. I bianconeri, reduci dal ko per 3-1 contro la Lazio in Supercoppa, avrebbero ormai visto andare in fumo le possibilità di aggiudicarsi le prestazioni di Erling Haaland, giovane promessa del Salisburgo. Secondo quanto raccolto dalla Bild, i bianconeri sarebbero infatti ormai fuori dalla corsa per l’acquisto del suo cartellino, con la cerchia delle possibili destinazioni dell’attaccante che si sarebbe ridotta a sole due squadre.

PRETENDENTI – A contendersi Haaland sarebbero rimaste solamente Borussia Dortmund e Manchester United, entrambe società gradite dal giocatore.

