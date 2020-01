Dalla Germania, la Bild si interroga: “Il Bayern Monaco ha preso l’Hernandez sbagliato?…”

In Germania si pongono i primi dubbi du Lucas Hernandez. Acquistato per 80 milioni, cifra record per il Bayern Monaco, il giocatore ha fin qui disputato 9 partite considerando tutte le competizioni, senza dimostrare di valere l’enorme cifra investita dai tedeschi.

Eccop erché la Bild di oggi titola: “E se il Bayern avesse preso l’Hernandez sbagliato?”. Il paragone è chiaro con il fratello Theo, arrivato al Milan e grande protagonista della stagione rossonera con un rendimento di altissimo livello e con tanto di reti e assist da sottolineare. 60 milioni di differenza, come sottolineano i tedeschi, e tanti, tantissimi rimpianti. Almeno fino a questo momento…