Dalla Germania, la Sampdoria mette gli occhi su un attaccante dell’Herta Berlino

La Sampdoria potrebbe cambiare qualche pedina offensiva in vista della seconda parte di stagione. In caso di cessione di Francesco Caputo, che nelle ultime partite di Serie A ha deluso le aspettative, il club blucerchiato affonderebbe il colpo per Davie Selke. Come riportato dalla Bild, l’attaccante tedesco classe 1995 è in scadenza di contratto con l’Hertha Berlino e verrebbe ceduto gratuitamente già a gennaio, a patto che la nuova società sia disposta a pagare interamente l’ingaggio.