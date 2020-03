Dalla Germania, Mario Götze vuole l’Italia: addio al Dortmund e approdo in Serie A

Il futuro di Mario Götze potrebbe essere in Italia. Dalla Germania sono sicuri: l’attaccante del Borussia Dortmund pensa alla Serie A dopo la conclusione della sua avventura con il club giallonero. Lo riporta la Bild che è convinta che il giocatore sogni il campionato italiano da tempo.

Il contratto del tedesco va in scadenza al 30 giugno 2020 e il suo futuro sembra lontano da quella che per 16 anni, giovanili comprese, è stata casa sua. Il classe 1992 e il club tedesco sembrano essersi detti addio da tempo. Lo scorso anno il numero 10 aveva un posto da titolare mentre in questa stagione solamente poche apparizioni di cui solo 6 su 19 da titolare. Götze ha perso lo smalto dei bei tempi ma non la qualità e la voglia di mettersi in gioco e chissà che l’Italia non possa dargli di nuovo un ruolo da protagonista.