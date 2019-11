Dalla Germania, pista Arsenal per Haaland: l’attaccante ha visitato il campo di allenamento dei Gunners

Si fa sempre più fitta la corsa per aggiudicarsi le prestazioni di Erling Braut Haaland, giovane attaccante del Salisburgo. Secondo quanto raccolto da Sport Bild, il classe 2000, insieme al padre, avrebbe visitato nei giorni scorsi il centro di allenamento dell’Arsenal. I Gunners sarebbero infatti seriamente interessati al giocatore e sarebbero pronti a formulare un’offerta durante la prossima estate. Su Haaland si registra però anche l’interesse, tra le altre, di Juventus, Bayern Monaco e Manchester United, con il Salisburgo che si sarebbe già rassegnato all’idea di perdere il norvegese, autore fin qui di 26 reti in 18 presenze in stagione.