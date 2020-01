Dalla Germania sicuri, i senatori del Bayern Monaco chiamano… Douglas Costa

Douglas Costa può lasciare la Juventus già a gennaio. L’indiscrezione clamorosa arriva dalla Germania dove la Bild rilancia la notizia di un interessamento dei campioni del Bayern Monaco per il brasiliano.

Per l’esterno bianconero sarebbe un ritorno in Bundesliga avendoci giocato prima dell’approdo a Torino. Stando a quanto si apprende, i bavaresi stanno cercando rinforzi sugli esterni. Dopo aver rinunciato in estate a Leroy Sané, infortunatosi col Manchester City, i tedeschi starebbe pensando ad un prestito proprio di Douglas Costa. Le condizioni fisiche incerte di Gnabry e Coman starebbero rinforzando l’idea di provare a chiudere già in questa finestra invernale. Il calciatore, chiuso alla Juventus dal modulo scelto da Sarri, potrebbe anche pensare ad un cambio in corso andando in un ambiente che già conosce piusttosto bene. Secondo la Bild il nome di Douglas Costa avrebbe degli sponsor illustri come Manuel Neuer, Thomas Muller, David Alaba, Joshua Kimmich e Robert Lewandowski.