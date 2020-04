Dalla Spagna, accordo Barcellona-Neymar: trasferimento nel 2021?

Il grande ritorno sembra davvero fatto. Ne sono convinti in Spagna: Neymar dovrebbe tornare al Barcellona nei prossimi mesi. Lo riporta il Mundo Deportivo. Il quotidiano, da sempre attento e vicino all’universo catalano, afferma che il club blaugrana avrebbe già trovato l’intesa con il fuoriclasse del Paris Saint-Germain. Un accordo che risalirebbe addirittura alla scorsa estate, quando il Barça promise a O’Ney il ritorno nel club che lo aveva lanciato nel 2014. Tuttavia, a causa dell’emergenza Coronavirus, la reunion con Leo Messi e Luis Suarez potrebbe slittare ancora, addirittura fino al 2021. Una brutta notizia per Neymar, sempre più lontano dal progetto del PSG. Ma, per il momento, l’accordo regge.