Dalla Spagna, affare fatto tra Juventus e Arsenal: operazione da 25 milioni

Hector Bellerin alla Juventus, Daniele Rugani all’Arsenal: c’è l’accordo. Questa la certezza che arriva dalla Spagna. Un affare da 25 milioni di euro, cifra assegnata ai due giocatori valutati alla pari. Secondo quanto afferma Todofichajes non ci sono dubbi sulla trattativa tra i due club.

Juventus: affare con l’Arsenal da 25 milioni

Stando a quanto si apprende dal media spagnolo, le due società avrebbero trovato l’intesa per lo scabio tra Bellerin e Rugani. Si parla di un’operazione da 25 milioni di euro, ovvero la cifra per la quale sono stati valutati i due giocatori. L’esterno dei Gunners dovrebbe trasferirisi a Torino. Percorso inverso, invece, per il centrale.

I calciatori, da parte loro, avrebbero anche già dato il loro ok all’affare con tanto di accordo di massima per i loro contratti con i rispettivi nuovi club. La Juventus avrebbe così trovato un esterno di fascia che possa alternarsi con Danilo sulla destra o con Alex Sandro sulla corsia opposta. Rugani, che aveva offerte anche da altri club, avrebbe detto sì al progetto Gunners con Arteta.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE