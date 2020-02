Dalla Spagna, assalto Real per Skriniar: scambio incredibile con l’Inter

L’Inter cerca di dimenticare la sconfitta di Coppa Italia contro il Napoli. Domenica c’è il big match contro la Lazio che potrebbe valere una parte di scudetto. Tuttavia, i nerazzurri devono anche preoccuparsi delle sirene del mercato. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ElDesmarque, il club milanese sarebbe sotto assedio da parte del Real Madrid. I Blancos avrebbero individuato in Milan Skriniar la pedina perfetta per puntellare la propria difesa. Tuttavia, prima bisognerà convincere l’Inter a privarsi del proprio giocatore. E allora ecco il clamoroso scambio: il Real si priverebbe di Luka Modric, vecchio pallino dei nerazzurri, pur di arrivare a Skriniar. Basterà per convincere i milanesi?