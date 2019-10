Dalla Spagna: Atalanta pronta al super colpo di mercato per gennaio

Ore concitate in casa Atalanta, con i bergamaschi che si sono dovuti accontentare di un rocambolesco pareggio contro la Lazio, con alcune decisioni arbitrali che hanno fatto infuriare il tecnico Gian Piero Gasperini. Nel frattempo i nerazzurri, che in questa stagione hanno preso parte per la prima volta nella loro storia alla Champions League, stanno monitorando con attenzione il mercato, con un colpo già in canna per gennaio.

VAZQUEZ – Secondo quanto raccolto da Estadio Deportivo, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino l’ex giocatore del Palermo Franco Vazquez, attualmente al Siviglia. Un’operazione che se dovesse andare in porto alzerebbe ulteriormente il livello qualitativo degli orobici.