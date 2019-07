Dalla Spagna: Atletico in pole per James, corsa contro il tempo per il Napoli

Bomba clamorosa proveniente dalla Spagna. Secondo quanto riportato da AS, l’Atletico Madrid avrebbe ormai in pugno l’accordo per strappare James Rodríguez ai cugini del Real. L’attaccante colombiano sarebbe ad un passo dall’accettare il trasferimento presso i Colchoneros. Il Napoli, che sembrava ad un passo dall’accordo con il giocatore, sembra invece piuttosto lontano. Sempre secondo il quotidiano spagnolo, per gli azzurri il tempo sarebbe un pericoloso avversario. “Più tempo passa senza che Aurelio De Laurentiis riesca a convincere James e più aumentano le chance per l’Atletico”, si legge su AS. Insomma, il Napoli ora rischia veramente la grande beffa sul mercato.