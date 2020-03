Dalla Spagna: Atletico Madrid, sarà Milik il dopo Diego Costa

L’avventura di Diego Costa all’Atletico Madrid sembra ormai giunta ai titoli di coda. I Colchoneros sono infatti pronti a dare il via libera all’attaccante durante la prossima sessione di mercato e si sarebbero già messi a caccia del suo sostituto. Stando a quanto raccolto dal Mundo Deportivo, il primo nome sulla lista della dirigenza sarebbe quello di Arkadiusz Milik. Il polacco potrebbe lasciare Napoli in estate e sarebbe considerato dagli spagnoli come l’elemento ideale da inserire nel proprio scacchiere.

