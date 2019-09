Dalla Spagna, attento Napoli: il Barcellona proverà l’assalto a Fabian Ruiz nel 2020

Fabian Ruiz si è rivelato essere una grandissimo colpo di mercato per il Napoli. Il centrocampista spagnolo, arrivato dal Betis per 30 milioni di euro, adesso, ne vale almeno il doppio. De Laurentiis, su esplicita richiesta di Carlo Ancelotti, ci aveva visto lungo garantendosi un incredibile talento che nell’ultima stagione ha fatto il vero salto di qualità vincendo l’Europeo con la Spagna U21 e ottenendo un posto nella Nazionale maggiore.

MERCATO – Come detto, il Napoli è riuscito a portare in Serie A Fabian Ruiz per 30 milioni, ma sul giocatore c’era da tempo anche il Barcellona che, nonostante la volontà del patron Bartomeu, alla fine si è fatta beffare dai partenopei. Dalla Spagna, in particolare Mundo Deportivo, avvisa, però, il club italiano: i blaugrana non avrebbero perso di vista il centrocampista e, in ottica 2020, potrebbero pensare di affondare il colpo dopo aver tentennato in passato. Come sottolinea il quotidiano spagnolo, il centrocampo catalano con Rakitic, Sergio Busquets e Vidal avrà rispettivamente 32 e 33 anni mentre Fabian Ruiz solo 24. Questa grande differenza d’età potrebbe far decidere al Barcellona di investire ben 60 milioni, valutazione attuale del calciatore del Napoli.