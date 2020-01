Dalla Spagna: Aubameyang dà l’ok al Barcellona

E’ Pierre-Emerick Aubameyang l’obiettivo numero uno di mercato del Barcellona. I blaugrana, come ammesso dal tecnico Quique Setién, sono alla ricerca di un attaccante per sostituire l’infortunato Luis Suarez, costretto a restare lontano dal terreno di gioco per quattro mesi. La dirigenza avrebbe concentrato le proprie attenzioni sul giocatore dell’Arsenal, che, come rivela il Mundo Deportivo, avrebbe dato il proprio benestare all’operazione. Restano però da convincere i Gunners, che difficilmente accetteranno di privarsi del loro giocatore più rappresentativo in un momento così delicato della stagione. I londinesi, infatti, navigano a metà classifica in Premier League.