Dalla Spagna, Barcellona: Coutinho l’arma per arrivare a Kanté

E’ N’Golo Kanté l’obiettivo numero uno del Barcellona per il centrocampo. I blaugrana, che in estate potrebbero lasciar partire Ivan Rakitic e Arturo Vidal, hanno infatti messo nel mirino il centrocampsta del Chelsea. L’indiscrezione è stata riportata dal Mundo Deportivo, secondo cui il club catalano, per arrivare al francese, potrebbe giocare la carta Philippe Coutinho. Il brasiliano, che rientrerà al Barça in estate dopo il prestito al Bayern Monaco, non rientra nei piani del club spagnolo e gradirebbe tornare in Premier League, campionato nel quale ha già saputo mettersi in luce con la maglia del Liverpool. Ed il Chelsea, insieme a Leicester, Arsenal e Tottenham, sarebbe uno dei club pronti a puntare su di lui.