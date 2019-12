Dalla Spagna: Barcellona, pronti 50 milioni di euro per un gioiello dell’Inter

Clamorosa indiscrezione che arriva, nel giorno di Natale, dalla stampa spagnola: il Barcellona potrebbe offrire 50 milioni di euro per Stefano Sensi, giocatore dell’Inter ora infortunato ma che, nel primo scorcio di stagione, ha fatto vedere le proprie immense qualità tecniche. Un impatto che potremmo definire devastante con i nerazzurri per l’ex Sassuolo, tale da suscitare l’interesse da parte della società blaugrana. In particolare modo dall’allenatore Ernesto Valverde, che a giugno potrebbe perdere i centrocampisti Arturo Vidal e Ivan Rakitic, il primo nel mirino proprio dell’Inter, ormai da parecchio tempo. Lo riporta Sport, i nerazzurri nel caso di cessione di Sensi al Barcellona otterrebbero una gran plusvalenza.

HANDANOVIC SFIDA LA JUVE