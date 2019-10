Dalla Spagna: Barcellona, si punta a rinforzare la squadra con un big del Bayern

Stando a quanto riportato dai media spagnoli, il Barcellona va all’assalto di uno dei giocatori più importanti del Bayern Monaco, ossia Joshua Kimmich. Il 24enne, cresciuto nello Stoccarda e in campo con il Lipsia prima di passare ai bavaresi nel 2015, è utile perché può ricoprire diversi ruoli, ma più che altro viene utilizzato come terzino destro. Spesso è stato paragonato alla leggenda tedesca Philip Lham per le proprie qualità tecniche, dal 2016 è nel giro della Nazionale, con cui ha giocato 45 partite, segnando 3 gol. Il suo valore attuale è di circa 70 milioni di euro, per cui se i blaugrana dovessero davvero affondare il colpo, dovrebbero sborsare una cifra piuttosto consistente.