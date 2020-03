Dalla Spagna: Barcellona, su Griezmann una big di Premier

Potrebbe già volgere al termine l’avventura di Antoine Griezmann con la maglia del Barcellona. L’attaccante francese, arrivato in blaugrana la scorsa estate dall’Atletico Madrid, non ha convinto in questi primi mesi con la maglia dei catalani, tanto che la dirigenza del club sarebbe pronta a lasciarlo partire già durante la prossima sessione di calciomercato. Sul giocatore, come riporta il Mundo Deportivo, avrebbe messo il mirino una big di Premier League.

MANCHESTER – A monitorare con attenzione Griezmann ci sarebbe il Manchester United di Solskjaer, alle prese con l’ennesima stagione deludente. L’attaccante, nei piani dei Red Devils, potrebbe far compiere alla formazione inglese un importante salto di qualità.