Dalla Spagna, Barcellona su Lautaro: ecco la folle offerta all’Inter

Il Barcellona esce con le ossa rotte dal Clasico contro il Real Madrid e si interroga sui motivi del flop. Tra i problemi principali c’è la difficoltà di andare in gol senza dipendere continuamente da Leo Messi. Per questo motivo, i blaugrana avrebbero deciso di guardasi intorno per puntellare il reparto avanzato. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, il primo obiettivo sarebbe Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter. L’argentino ha mostrato una crescita notevole nell’ultimo anno, colpendo anche il connazionale Messi. Così il Barcellona avrebbe pensato a una proposta clamorosa per convincere i nerazzurri a cedere Lautaro: 70 milioni di euro più i cartellini di Arturo Vidal e Nelson Semedo. All’attaccante i Blaugrana offrirebbero uno stipendio da 7 milioni all’anno, tre volte in più rispetto a quanto percepisce al momento. Martinez, però, presenta nel proprio contratto una clausola da 111 milioni di euro valida dall’1 al 15 luglio. Un rebus risolvibile con la super offerta?