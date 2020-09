Dalla Spagna, bomba di mercato e Juventus beffata: Bartomeu propone scambio Suarez-Morata

Bomba di calciomercato dalla Spagna: il Barcellona avrebbe proposto uno scambio di numeri 9 all’Atletico Madrid. Luis Suarez per Alvaro Morata. Una vera e propria operazione che potrebbe anche coinvolgere la Juventus. Infatti, la Vecchia Signora stava trattando i due centravanti per trovare il suo bomber per la prossima stagione. Una trattativa simile, la metterebbe di fatto spalle al muro costringendola a cambiare piani.

Dalla Spagna: scambio Suarez-Morata

Secondo quanto riporta il portale Don Balon, il Barcellona, e nello specifico il presidente Josep Maria Bartomeu, avrebbe proposto direttamente all’Atletico Madrid e Diego Simeone uno scambio di attaccanti. Da una parte Luis Suarez, in uscita dai blaugrana, dall’altra il più giovane, e forse più adatto agli schemi di Koeman, Morata.

Il giornale iberico è convinto che lo scambio possa avvenire in quando il Colchoneros sono alla ricerca di un centravanti di un certo spessore mondiale. Il Pistolero, in tal senso, lo sarebbe al 100%. Suarez preferirebbe restare in Spagna dopo l’addio al Barcellona, e anche questo potrebbe essere un altro passo decisivo per non vederlo alla Juventus che in queste ore stava trattando il suo arrivo.

