Dalla Spagna: Bruno Fernandes offerto al Real Madrid

Due stagioni stellari, quelle vissute fin qui da Bruno Fernandes con la maglia dello Sporting Lisbona. L’ex giocatore della Sampdoria ha infatti realizzato ben 31 reti in 66 presenze, imponendosi come uno dei giocatori più interessanti sul panorama europeo. E non è un caso che, nei suoi confronti, si sia acceso l’interesse di numerose società. Una situazione che avrebbe convinto il club portoghese a lasciar partire il giocatore, incassando così una considerevole cifra sul mercato.

REAL MADRID – Lo Sporting Lisbona, secondo quanto raccolto da AS, avrebbe offerto Bruno Fernandes al Real Madrid, cercando di ricavare dalla sua cessione 70 milioni di euro.