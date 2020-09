Dalla Spagna, cambia il futuro di Suarez: la Juventus viene beffata

La Juventus potrebbe dire addio a Luis Suarez. L’attaccante del Barcellona sarebbe molto vicino al cambio di squadra con l’Atletico Madrid in pole position. Ne sono sicuri i media iberici e più precisamente Mundo Deportivo che parla di accordo tra le parti.

Suarez: Juventus beffata

Secondo quanto si apprende dai media spagnoli, l’Atletico Madrid avrebbe trovato un accordo con Luis Suarez. I colchoneros sarebbero ad oggi la pista più calda per il futuro del Pistolero dopo che la Juventus avrebbe fatto un piccolo passo indietro.

L’attaccante, che non rientra nei piani di Koeman, potrebbe dunque rimanere in Liga ma ai rivali dell’Atletico Madrid. L’entourage del giocatore avrebbe stretto un accordo di massima con la squadra di Diego Simeone che è alla ricerca di un centravanti di spessore. Barcellona e Suarez restano ancora in discussione per quanto riguardo la buonuscita che l’attaccante vorrebbe per compensare l’anno di contratto rimasto con i blaugrana.

