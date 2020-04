Dalla Spagna, clamorosa indiscrezione: Raiola ha proposto de Ligt al Real Madrid…

La notizia, se confermata, avrebbe del clamoroso: Mino Raiola, noto agente, avrebbe proposto al Real Madrid Matthijs de Ligt. Il difensore olandese della Juventus è arrivato in questa stagione a Torino dall’Ajax ma sarebbe subito entrato nei discorsi tra il potente procuratore e il club madrileno.



Lo riporta Sport che cita il portale Defensa Central. Raiola, che tra gli altri giocatori, assiste anche Ibrahimovic e Pogba, nel corso dei dialoghi per il futuro del portiere Areola, avrebbe inserito il nome di de Ligt, proponendolo apertamente ai vertici madrileni. Il centrale olandese sarebbe perfetto per prendere il posto, in futuro, del capitano Sergio Ramos. In casa Juventus il classe 1999 non ha ancora concluso la fase di adattamento ma pare che Raiola pensi già al prossimo club del suo assistito.