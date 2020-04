Dalla Spagna, clamorosa scelta della Juventus: Cristiano Ronaldo verso l’addio

Sono tempi difficili per i club. La mancanza di introiti derivanti dalle partite giocate è un macigno notevole per le loro finanze. Così rischiano di prendere forma scenari inimmaginabili qualche anno fa. Dalla Spagna arriva una voce clamorosa: secondo Naciòn Deportes, la Juventus avrebbe deciso di privarsi di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, approdato a Torino nell’estate 2018, potrebbe essere messo sul mercato. Una decisione dolorosa per il popolo bianconero, presa a causa dei problemi di bilancio emersi con lo stop imposto dal Coronavirus e della difficoltà di garantire il lauto ingaggio del cinque volte Pallone d’oro, che ammonterebbe a 31 milioni di euro a stagione. La cessione di CR7 potrebbe verificarsi per soli 60 milioni.