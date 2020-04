Dalla Spagna, clamoroso: il River Plate su Suarez

Clamorosa indiscrezione di mercato proveniente dalla Spagna. Secondo quanto raccolto da Don Balon, l’attaccante del Barcellona Luis Suarez sarebbe finito nel mirino del River Plate. Gli argentini vorrebbero infatti rinforzare la propria rosa con un elemento di spicco per competere per la Copa Libertadores e strappare il titolo in campionato al Boca Juniors. L’uruguaiano, da parte sua, potrebbe decidere di lasciare i blaugrana, soprattutto se il club dovesse riuscire a concludere la trattativa per uno tra Neymar e Lautaro Martinez, da tempo corteggiati dai catalani. Nelle prossime settimane potrebbero registrarsi novità.