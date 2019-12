Dalla Spagna, clamoroso Mbappé: niente rinnovo col PSG

Gli equilibri del mercato internazionale potrebbero presto cambiare qualora la notizia riportata da Marca dovesse concretizzarsi. Secondo il quotidiano spagnolo, infatti, Kylian Mbappé sembra intenzionato a lasciare il Paris Saint-Germain nei prossimi anni. L’attaccante francese vedrà il suo contratto scadere nel 2022 e pare non voglia rinnovare per altri tre anni. Alla base di questa decisione, forse, potrebbe esserci il feeling non più così solido con il tecnico Tuchel e con la dirigenza francese. Di conseguenza, il club campione di Francia rischia di vedersi costretto a cambiare strategia, con la possibilità di mettere sul mercato il suo giovane fuoriclasse. Il Real Madrid si è già fatto avanti nella scorsa estate. Il pericolo “blanco” potrebbe ripresentarsi a breve con nuove strategie.