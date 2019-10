Dalla Spagna: clamoroso scambio di mercato tra Real Madrid e Chelsea

Il Real Madrid, malgrado il primato in classifica in Liga, non è soddisfatto del rendimento tenuto fin qui. I blancos, in particolare, sono delusi per l’opaco cammino in Champions, che nelle prime due gare della fase a gironi li ha portati a raccogliere un solo punto. Una situazione che starebbe spingendo la dirigenza madrilena a regalare al tecnico Zinedine Zidane ulteriori rinforzi nel mercato di gennaio.

IDEA – Il Real, come raccolto da El Desmarque, avrebbe messo nel mirino il centrocampista del Chelsea N’Golo Kanté. Per arrivare al francese le merengues sarebbero disposte ad inserire nella trattativa il cartellino di James Rodriguez, rientrato in estate a Madrid dopo il prestito biennale al Bayern Monaco.