Dalla Spagna, colpo Manchester United: in arrivo Bruno Fernandes

Colpo di mercato del Manchester United. Secondo quanto raccolto dal Mundo Deportivo, i Red Devils, protagonisti di una prima parte di stagione costellata da alti e bassi, sarebbero vicino all’acquisto di Bruno Fernandes, talento dello Sporting Lisbona. Il portoghese, con un passato in Italia con le maglie di Novara, Udinese e Sampdoria, in patria è esploso, realizzando ben 48 reti nelle ultime due stagioni. Non a caso su di lui, negli ultimi mesi, si sono concentrate le attenzioni di club di mezza Europa, con il Manchester United che avrebbe bruciato la fitta concorrenza.

