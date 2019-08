Dalla Spagna, Coutinho via dal Barcellona: si accende Juve-Inter

La Serie A non è ancora iniziata, ma le sfide tra squadre italiane si accendono sul mercato. La sessione estiva sta proponendo una rivalità piuttosto accesa tra Juventus ed Inter. Nerazzurri e bianconeri si erano dati battaglia per Romelu Lukaku ed il duello potrebbe profilarsi anche su altri fronti. Uno di essi proviene dalla Spagna: infatti, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, entrambe le formazioni italiane sono interessate a Philippe Coutinho. L’attaccante brasiliano è vicino all’addio al Barcellona e si sta guardando intorno. Così, le due protagoniste della Serie A si candidano a nuove destinazioni. Per l’Inter si tratterebbe di un ritorno da parte di Coutinho, lanciato in Europa dai milanesi; la Juve, invece, completerebbe il proprio reparto avanzato.