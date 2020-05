Dalla Spagna, Cristiano Ronaldo chiede a gran voce un big del Barcellona

Cristiano Ronaldo chiama, la Juventus forse risponde. Nessun errore. Almeno stando a quanto riporta Don Balon. Il prossimo mercato potrebbe vedere la forte personalità di CR7 essere decisiva per alcune operazioni. Dalle voci che arrivano dalla Spagna, infatti, sembra che l’asso portoghese abbia chiesto un big del Barcellona.

Cristiano Ronaldo e il rinforzo per la Juventus

Secondo quanto riportato da Don Balon, tra i tanti nomi che si fanno in ottica scambi tra Barcellona e Juventus, sarebbe spuntato anche quello di Jordi Alba. L’esterno mancino spagnolo piace a Cristiano Ronaldo che lo avrebbe nominato nel caso in cui fosse necessario richiedere delle contropartite per l’eventuale affare Pjanic o addirittura come pedina di scambio in caso di no per Arthur. I catalani, però, non sarebbero disposti a perdere il loro esterno mancino e questo potrebbe complicare la riuscita dell’affare.