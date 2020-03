Dalla Spagna: Cristiano Ronaldo vuole lasciare la Juventus

Cristiano Ronaldo vuole lasciare la Juventus. Questa la clamorosa notizia riportata da diariogol.com, secondo cui il portoghese avrebbe manifestato il desiderio di intraprendere una nuova avventura in estate. L’attaccante, in particolare, sarebbe attratto dalla possibilità di approdare al Paris Saint-Germain: ciò spiegherebbe i frequenti contatti tra il suo agente Jorge Mendes e il club francese.

PSG – I parigini potrebbero infatti dire addio a Neymar, voglioso di fare ritorno a Barcellona, e avrebbero individuato in CR7 il sostituto. Per la Juventus il portoghese non sarebbe incedibile: di fronte ad una ricca offerta, potrebbe partire una vera e propria trattativa.