Dalla Spagna, deciso il futuro di Vidal: vicino il ritorno in Italia

Il disastroso quarto di finale contro il Bayern Monaco in Champions League potrebbe essere stato l’ultimo atto dell’avventura di Arturo Vidal al Barcellona. Il centrocampista cileno non sembra rientrare nei piani della dirigenza catalana che ha deciso di ripartire da zero dopo il bruciante 8-2 rimediato dai bavaresi. Dunque è assai difficile che nella prossima stagione rivedremo l’ex Juventus con la maglia dei blaugrana.

FUTURO

In ogni caso Vidal ha ancora mercato, specialmente in Italia. Secondo quanto riportato da Don Balon, il cileno potrebbe tornare in Italia, dove lo attenderebbe Antonio Conte, suo ex allenatore ai tempi della Juventus e ora alla guida dell’Inter. Il tecnico troverebbe così una pedina importantissima per costruire il suo centrocampo ideale.