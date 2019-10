Dalla Spagna: duello Real Madrid-Barcellona per Fabian Ruiz

L’avvio di stagione del Napoli non è stato dei più semplici. Gli azzurri, nelle prime sette giornate di campionato, hanno già accumulato sei punti di distacco dalla Juventus capolista, con l’ultimo pareggio sul campo del Torino che non può lasciar soddisfatto il tecnico Carlo Ancelotti. Tra le note positive vi è però l’ottimo rendimento dello spagnolo Fabian Ruiz, che, non a caso, ha attirato su di sé l’attenzione di numerosi club.

SPAGNA – Come riporta il Mundo Deportivo, ad aver messo nel mirino il centrocampista del Napoli sono soprattutto Real Madrid e Barcellona, con i due club pronti a darsi battaglia sul mercato pur di arrivare al giocatore. La società partenopea starebbe però pensando di blindare ulteriormente lo spagnolo, offrendogli un prolungamento dell’attuale contratto, valido fino al 2023.