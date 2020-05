Dalla Spagna, Fabian Ruiz rifiuta il Barcellona. Ma spunta un’altra big

Si avvicina il momento del calciomercato. Anche il Napoli deve guardarsi intorno. Gli azzurri rischiano di dover lasciar partire Fabian Ruiz di fronte a un’offerta irrinunciabile. Il centrocampista spagnolo è molto corteggiato dato il suo enorme potenziale, mostrato a tratti nel corso dell’ultima stagione. Attualmente anche lui sta valutando le varie proposte presentate. Secondo quanto riportato da “Don Balon”, il giocatore azzurro avrebbe rifiutato il corteggiamento del Barcellona. Tuttavia per i tifosi del Napoli non è ancora arrivato il momento di cantare vittoria: il Real Madrid è pronto a sferrare un nuovo assalto per Fabian Ruiz in modo da puntellare il proprio centrocampo nella prossima stagione.