Dalla Spagna, futuro incerto per Vidal: l’Inter lo chiama, ma c’è anche la Juve

Ronald Koeman sembra aver deciso in maniera definitiva: Arturo Vidal non rientra nei suoi piani e può lasciare il Barcellona nei prossimi giorni. Il centrocampista cileno saluterà così il club catalano dopo due stagioni piuttosto avare di soddisfazioni, con lo shock per la rimonta subita in Champions League contro il Liverpool nel 2019 e il clamoroso 8-2 rimediato contro il Bayern Monaco.

FUTURO

Non mancano comunque le offerte a Vidal. Il cileno è tentato di tornare in Italia dove avrebbe un estimatore particolare in Antonio Conte. Non è infatti un mistero che il tecnico lo voglia con sé all‘Inter per rinforzare il centrocampo nerazzurro. Ma, secondo quanto riportato dal portale spagnolo La Cuarta, lo stesso Vidal preferirebbe tornare alla Juventus, il club che lo ha lanciato nel 2011/12 e con cui ha conquistato quattro scudetti consecutivi.