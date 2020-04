Dalla Spagna, Griezmann stufo del Barcellona e di Messi: vuole il Psg

Potrebbe durare appena un anno l’avventura di Antoine Griezmann con la maglia del Barcellona. L’attaccante, prelevato la scorsa estate dall’Atletico Madrid, non è infatti riuscito a lasciare la sua impronta al Camp Nou e sarebbe insoddisfatto della sua avventura in blaugrana. A riportare la notizia Don Balon, secondo cui il francese non si sentirebbe rispettato dal club oltre a non aver legato con i compagni, rei di non averlo aiutato nel suo adattemento allo stile di gioco della squadra. Griezmann, in particolare, avrebbe posto sotto accusa Lionel Messi.

Per tutti questi motivi, il giocatore avrebbe manifestato il desiderio di cambiare aria, chiedendo al suo agente di riallacciare i contatti con il Paris Saint-Germain, club che già la scorsa estate aveva manifestato interesse nei suoi confronti.

