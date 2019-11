Dalla Spagna, Guardiola pazzo di Tonali: lo vuole al City

Una prima parte di stagione giocata ad altissimi livelli, malgrado in Serie A sia solamente un debuttante. Stiamo parlando di Sandro Tonali, gioiellino del Brescia e della Nazionale azzurra che sta stupendo tutti. Il centrocampista, oltre alle indubbie qualità tecniche, sta dimostrando di avere già una personalità fuori dal comune. Ecco così che, su di lui, ha messo gli occhi addirittura Pep Guardiola. Il tecnico spagnolo, come raccolto da fichajes.net, vuole infatti portare Tonali al Manchester City, con la dirigenza inglese che è pronta a partire all’assalto del giocatore per bruciare la fitta concorrenza.